"Nasz dzielnicowy to super człowiek” Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj „Bardzo dziękuję za tak oddanego człowieka, jakim jest Pan Dzielnicowy, współpracuje ze mną o każdej porze dnia, jest naprawdę super człowiek. Aby każdy podchodził do pracy z takim zaangażowaniem i poświęceniem. Dziękuję jeszcze raz za tak wspaniałego dzielnicowego (…)” to tylko fragment podziękowań mieszkanki, jakie wpłynęły do Komendanta Powiatowego Policji w Koluszkach. Sierż. Piotr Pietrzak jest dzielnicowym dopiero od kilku miesięcy, a to już kolejne wyrazy uznania dla jego służby, którą pełni dla drugiego człowieka.

Dzielnicowy to policjant pierwszego kontaktu, każdego dnia służy ludziom i rozwiązuje ich problemy. Policjant pełniący tę funkcję musi dobrze znać swój teren i mieszkańców a przede wszystkim problemy, z jakimi się borykają. Dlatego najważniejszym wyróżnieniem dla dzielnicowego to podziękowania, które płyną od mieszkańców. Sierż. Piotr Pietrzak dopiero od kilku miesięcy jest dzielnicowym w Koluszkach, ale już dobrze znany społeczeństwu. Już nie pierwszy raz wykazał się w swojej codziennej służbie profesjonalizmem i zaangażowaniem a przede wszystkim wielką chęcią niesienia pomocy tym, którzy najbardziej tego potrzebują.

Do Komendanta Powiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego wpłynął list od jednej z mieszkanek, która bardzo dziękuje za pomoc i wsparcie, jakie okazał jej dzielnicowy. Jak napisała jest to "super człowiek" i jest wdzięczna, że to on właśnie jest jej dzielnicowym.

W codziennej służbie policjant widzi przede wszystkim trudne sytuacje życiowe swoich mieszkańców, przemoc w rodzinie, alkoholizm, konflikty sąsiedzkie, bezrobocie i wiele innych. Dlatego tak ważna jest pomoc i wsparcie, które można zaoferować drugiemu człowiekowi i zmienić jego życie choć trochę na lepsze.

(KWP w Łodzi / kp)