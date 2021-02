Policjanci pomogli bezpiecznie dotrzeć do szpitala Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kierująca volkswagenem wiozła męża do szpitala, ale przez silne opady śniegu wjechała w zaspę i nie mogła odpalić samochodu. Policjanci z monieckiej drogówki pomogli mężczyźnie sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do placówki medycznej, gdzie uzyskał pomoc specjalistów.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego monieckiej jednostki pomogli niepełnosprawnemu 51-latkowi dojechać sprawnie i bezpiecznie do szpitala. Tuż przed godziną 7.00 dyżurny monieckiej policji otrzymał zgłoszenie od kobiety, która wiozła męża do szpitala. Powiedziała, że przez trudne warunki pogodowe wjechała w zaspę, a potem nie mogła odpalić samochodu, który prawdopodobnie się zepsuł. Dodała, że mąż nie jest w stanie jej pomóc, gdyż porusza się na wózku inwalidzkim. Jak się okazało, na drodze, gdzie znajdowała się kierująca volkswagenem powstały zaspy sięgające około metra wysokości. Gdy policjanci dotarli na miejsce interwencji, przenieśli niepełnosprawnego mężczyznę do radiowozu i przewieźli go do placówki medycznej, gdzie uzyskał pomoc specjalistów.

(KWP w Białymstoku / kp)