Zatrzymany 39-letni mężczyzna podejrzewany o napad na zakład jubilerski

Wczoraj (3.02.2021 r.) późnym wieczorem kryminalni z Sopotu w wyniku intensywnych działań zatrzymali 39-letniego mieszkańca Gdyni podejrzewanego o napad na zakład jubilerski. Do zdarzenia doszło kilka godzin wcześniej w Sopocie. Jak wstępnie ustalili policjanci, sprawca wszedł do zakładu jubilerskiego i w trakcie oglądania przygotowanego dla niego zestawu biżuterii wyciągnął przedmiot przypominający broń. Gdy pracownik włączył alarm, sprawca oddał strzał prawdopodobnie z broni hukowej i uciekł nie kradnąc niczego. Kryminalni znaleźli i zabezpieczyli też pistolet, który najprawdopodobniej został użyty do przestępstwa.

Zatrzymany 39-latek przebywa w policyjnym areszcie. Na dziś zaplanowane są czynności z jego udziałem. Mężczyzna jest znany Policji. W przeszłości był notowany za kradzieże, paserstwa, a także posiadanie narkotyków.

(KWP w Gdańsku / kp)