Pomagamy... Tym razem oddając osocze i krew Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sokólscy policjanci oddali dziś honorowo krew. Natomiast mundurowi, którzy są ozdrowieńcami po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, oddali osocze. Trafi ono do potrzebujących, którzy nadal walczą z chorobą.

Dziś, (4.02.2021 r.) w Punkcie Krwiodawstwa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce policjanci oddali honorowo krew. Natomiast funkcjonariusze, którzy przebyli COVID-19 zdecydowali się oddać osocze, by pomóc osobom walczącym z wirusem SARS-CoV-2. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które blokują namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta przechodzącego zakażenie i w ten sposób mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami. Jak powiedzieli mundurowi, jest to naturalny gest solidarności. Zachęcamy też innych do dzielenia się cennym darem, jakim jest krew - w ten sposób możemy uratować komuś zdrowie i życie.

(KWP w Białymstoku / kp)