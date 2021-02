Potrącenie pieszych w Gliwicach Data publikacji 04.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Około godziny 18.30 dwie młode osoby w wieku 18 i 15 lat przechodziły przez jednokierunkową, dwujezdniową ulicę. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Kierowca jednego z samochodów zatrzymał się, aby przepuścić piesze. Kobiety ruszyły, nie przewidując, że zagrożenie może czekać na drugim pasie...

Wieczorowa pora, opady deszczu, refleksy świateł – to wszystko niekorzystnie wpływa na percepcję kierowców. Wczoraj (3.02.2021 r.) w takim otoczeniu na ul. Dworcowej w Gliwicach doszło do potrącenia. Opel kierowany przez młodego obywatela Gruzji nie udzielił pierwszeństwa dwóm kobietom, najeżdżając na nie. Poszkodowane z obrażeniami- na szczęście niezagrażającymi życiu- trafiły do szpitala. Policjanci zatrzymali 22-letniemu kierowcy uprawnienia, czeka go teraz proces karny.

Przestroga dla nas wszystkich - pieszych: przy przekraczaniu jezdni trzeba bezwzględnie stosować zasadę szczególnej ostrożności. Pierwszeństwo na oznakowanym przejściu nie jest równoznaczne z bezpieczeństwem. Jak uczy doświadczenie, kierowcy są różni. Niektórzy popełniają błędy nieświadomie. Są też tacy, którzy świadomie podejmują ryzyko, wyprzedzając lub omijając inne pojazdy przed tzw. pasami.

Tu prezentujemy - jedną z wielu policyjnych interwencji zakończona ukaraniem kierowcy, za wyprzedzanie przed przejściem.

(KWP w Katowicach / kp)

Film Potrącenie pieszych w Gliwicach Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Potrącenie pieszych w Gliwicach (format mp4 - rozmiar 3.86 MB)