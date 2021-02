Agresja na drodze zakończona zarzutem

Policjanci z Woli zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kierowanie gróźb karalnych i naruszenie czynności narządu ciała trwające poniżej dni siedmiu. Z ustaleń wynika, że pomiędzy kierującym autem a rowerzystą wywiązała się awantura słowna i doszło do szarpaniny, w końcu kierujący wyjął przedmiot przypominający broń i strzelił nim w rowerzystę. 43-latek usłyszał zarzuty. Grozi za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności.