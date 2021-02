„Żołnierka” obiecywała miłość i milion dolarów. Oszustka wyłudziła od wyszkowianina blisko 14 tys. Złotych Data publikacji 05.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Ostrzegamy przed oszustami działającymi za pośrednictwem portali społecznościowych. Sprawcy często podają się za amerykańskich żołnierzy bądź za weteranów wojennych. Tym razem 26-letni wyszkowianin dał się nabrać na „amerykańską żołnierkę”. Mężczyzna stracił prawie 14 tys. złotych.

Oszuści wymyślają coraz to nowsze metody, by koszem łatwowierności osób wyłudzić od nich niejednokrotnie oszczędności całego życia. Taka sytuacja miała miejsce w Wyszkowie. Pod koniec ubiegłego roku mężczyzna za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych poznał młodą i atrakcyjną kobietę, która podawała się za „amerykańską żołnierkę” z Florydy, pełniącą misję w tureckim obozie wojskowym. Przez jakiś czas mężczyzna prowadzili z kobietą korespondencję. Pewnego dnia oszustka (bądź oszust, bo nigdy nie mamy pewności, kto jest po drugiej stronie) wyznała mężczyźnie miłość. Następnie kobieta postanowiła przesłać mężczyźnie milion dolarów. Dla uprawdopodobnienia swojej deklaracji oszustka przesłała do wyszkowianina zdjęcie walizki pełnej pieniędzy. Mężczyzna miał tylko opłacić przesyłkę przez firmę kurierską. 26-latek przekazał za pomocą komunikatora wszystkie swoje dane, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

Po kilku dniach mieszkaniec Wyszkowa na adres e-mail otrzymał w języku polskim wiadomość od „tureckiej firmy kurierskiej”, o konieczności wpłacenia 1000 euro na podany numer konta za wysłanie przesyłki. 26-latek przelał wskazaną kwotę. Po kilku dniach mężczyzna otrzymywał wiadomości o problemach z dostarczeniem paczki i kolejnych opłatach. Z wiadomości wynikało, że służba celna zatrzymała przesyłkę na terenie Polski i należy zapłacić cło. W wyniku tego oszustwa 26-latek stracił prawie 14 tys. zł. Oszustka była na tyle bezwzględna w swoich działaniach, że zachęcała wyszkowianina do zaciągania pożyczek.

Oszustwo „na żołnierza” jest jedną z najnowszych form tego procederu. Pamiętajmy, że zawierając nowe znajomości, należy być ostrożnym, w szczególności, gdy osoba, którą dopiero co poznaliśmy, oczekuje od nas przekazania pieniędzy lub innych kosztowności.

Warto pamiętać, że oszuści cały czas modyfikują swój sposób działania i dlatego w każdym przypadku, gdy ktoś próbuje uzyskać od nas pieniądze, trzeba wykazać się dużą ostrożnością. Przypominamy, że cały czas aktualne są ostrzeżenia dla seniorów przed próbami oszust metodami „na wnuczka” i „policjanta”. Najlepiej jednak nie ulegać chwilowemu zauroczeniu, presji czasu i nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy poinformować Policję. Pamiętajmy, że tylko nasza ostrożność, czujność i dystans do przekazywanych informacji spowodują, że nie staniemy się kolejną ofiarą oszustwa!

(KWP w Radomiu/js)