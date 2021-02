Ratunek przyszedł na czas – policjanci uratowali mężczyznę, którym zatruł się tlenkiem węgla Data publikacji 05.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci kolejny raz udowodnili, że ratowanie życia jest priorytetem ich codziennej służby. Wynieśli nieprzytomnego mężczyznę z zaczadzonego domu i natychmiast przystąpili do czynności ratunkowych. Dzięki dobrej współpracy nowosolskich policjantów z medykami nie doszło do możliwej tragedii.

W środę, 3 lutego 2021 r., lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przekazał bardzo cenną informację dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, której wynikiem okazało się uratowane życie ludzkie. Lekarz poinformował, że jeden z mieszkańców Kożuchowa najprawdopodobniej podtruł się tlenkiem węgla. Dyżurny szybko ustalił miejsce zamieszkania 78-latka i skierował na miejsce patrol Policji, gdyż według wstępnych informacji mógł znajdować się tam jeszcze jeden mężczyzna. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Kożuchowie - sierżant sztabowy Małgorzata Bednarz oraz sierżant sztabowy Marcin Stanisławski - pilnie pojechali we wskazane miejsce. Na miejscu interwencji wyczuwalne było silne zadymienie, więc mając świadomość, że czyjeś ludzkie życie może być zagrożone, nie zastanawiali się ani chwili i natychmiast weszli do wnętrza domu. W jednym z pomieszczeń znaleźli leżącego na podłodze, nieprzytomnego mężczyznę. Policjanci wynieśli 78-latka z budynku i przystąpili do czynności ratunkowych. W trakcie ich trwania wezwali służby medyczne oraz Straż Pożarną. Mężczyzna został przewieziony do nowosolskiego szpitala, gdzie poddawany jest terapii tlenowej. Mundurowi nie wahali się ani chwili, bo wstępując w szeregi policji, ślubowali "strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia".

Trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia szkodliwymi substancjami. Policjanci apelują o rozważne korzystanie z urządzeń grzewczych i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zachęcamy do zakupu specjalnych czujników tlenku węgla, które wykrywają czad i w sytuacji jego wystąpienia załącza się sygnał alarmowy. Dzięki temu mamy czas na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia oraz zmniejsza się ryzyko zaczadzenia, co skutkuje wzrostem poziomu naszego bezpieczeństwa.

(KWP w Gorzowie Wlkp./js)