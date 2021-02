Policjanci w porę odnaleźli 17-latka, który chciał popełnić samobójstwo Data publikacji 05.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Brodniccy policjanci st. post. Bartłomiej Plewka i sierż. Łukasz Heinrich udaremnili próbę samobójczą 17-letniego brodniczanina. Szybka reakcja przyjaciela z sąsiedniego powiatu oraz jego matki, a także dociekliwość dyżurnego Policji przyczyniła się do szybkiego odnalezienia desperata. Młody mężczyzna trafił pod opiekę specjalistów.

Kilka dni temu (28.01.21) wieczorem brodnicki dyżurny otrzymał informację z centrum powiadamiania ratunkowego, że 17-letni brodniczanin „idzie się utopić”. Dyżurny natychmiast nawiązał kontakt ze zgłaszającą z Golubia-Dobrzynia, od której uzyskał informację, że do jej syna, za pomocą komunikatora, napisał przyjaciel z Brodnicy, że zamierza popełnić samobójstwo. Informacje, jakie uzyskał kolega desperata, wskazywały na to, że młody mężczyzna chce skoczyć z mostu do Drwęcy. Nie było chwili do stracenia. Dyżurny natychmiast rozdysponował na poszukiwania patrole.

Po kilku minutach policjanci na moście przy al. Piłsudskiego zauważyli opisanego w zgłoszeniu 17-latka. Patrol w składzie starszy posterunkowy Bartłomiej Plewka oraz sierżant Łukasz Heinrich z daleka rozpoczęli z nim spokojną rozmowę, w trakcie której cały czas zbliżali się do niego. Kiedy byli już na tyle blisko jeden z policjantów chwycił młodego mężczyznę i zaprowadził do radiowozu, gdzie był już bezpieczny. 17-latek został przewieziony do szpitala, pod opiekę specjalistów.

Dzięki reakcji przyjaciela z Golubia-Dobrzynia, jego matki, a także profesjonalnemu podejściu do sprawy brodnickich policjantów nie doszło do tragedii.

(KWP w Bydgoszczy / kp)