Sąsiedzi zapobiegli próbie oszustwa Data publikacji 05.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Czujność i błyskawiczna reakcja mieszkańców jednego z białostockich bloków pokrzyżowała plany oszustom. Przestępcy próbowali wyłudzić pieniądze od ich 82-letniej sąsiadki. Mężczyzna, słysząc rozmowę 27-latka, który przyszedł odebrać pieniądze, wspólnie z sąsiadami ujęli go na gorącym uczynku. Podejrzany usłyszał w sumie pięć zarzutów. Przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

We wtorek, 02.02.2021 r., dyżurny białostockiej komendy otrzymał informację o próbie oszustwa seniorki i ujęciu obywatelskim przestępcy. Po godzinie 13:00, do seniorki na osiedlu Mickiewicza w Białymstoku zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Oszust poinformował kobietę, że funkcjonariusze rozpracowują grupę przestępczą, która jest w posiadaniu dokumentów tożsamości jej oraz męża. W dalszej rozmowie nakłonił kobietę, by ta wypłaciła wszystkie swoje oszczędności z banku i przekazała osobie, która po te pieniądze przyjdzie. W ten sposób seniorka miała uchronić swoje oszczędności przed przestępcami. Na szczęście w chwili przekazania umówionej kwoty, rozmowę "odbieraka" i seniorki usłyszał przechodzący klatką schodową sąsiad. Mężczyzna zorientował się, że oszust próbuje wyłudzić od seniorki pieniądze. Natychmiast zareagował i zwrócił się o pomoc do innego sąsiada oraz jego kolegi i wspólnie ujęli oszusta na gorącym uczynku.

Dzięki czujności i intuicji sąsiadów 27-latek chwilę później był już w rękach policjantów. Śledczy pracujący nad sprawą ustalili, że podejrzany odpowiedzialny jest również za cztery inne oszustwa, do których doszło na przełomie stycznia i lutego br., w Białymstoku. Wówczas seniorzy stracili w sumie ponad 170 tysięcy złotych. 27-latek usłyszał łącznie 5 zarzutów: 4 zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa. Przestępstw tych dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Dziś, 05.02.2021 r., Komendant Miejski Policji w Białymstoku inspektor Maciej Daniel Wesołowski, podziękował Panu Robertowi za wzorową, obywatelską postawę. Podkreślił, że to niecodzienna sytuacja, kiedy obywatel ujmuje oszusta działającego metodą "na policjanta". Jednocześnie pogratulował mu odwagi i podziękował za pomoc.

(KWP w Białymstoku/sc)