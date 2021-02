Pseudokibice odpowiedzą za posiadanie kontrabandy Data publikacji 05.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia podatku akcyzowego oszacowano na co najmniej 700 tysięcy złotych. Obaj związani są ze środowiskiem pseudokibiców.

Policjanci zajmujący się na co dzień przestępczością pseudokibiców uzyskali informację, że na terenie jednej z posesji przy ulicy Traktorowej w Łodzi może znajdować się magazyn nielegalnych wyrobów tytoniowych. W trakcie obserwacji wytypowanego terenu funkcjonariusze zauważyli dwóch mężczyzn przepakowujących z samochodów worki prawdopodobnie wypełnione tytoniem. Podjęte działania potwierdziły przypuszczenia kryminalnych. Podczas przeszukań, łącznie trzech pojazdów, policjanci zabezpieczyli 29 worków z blisko 450 kilogramami tytoniu do palenia bez polskich znaków akcyzy. Dodatkowo przeszukali teren posesji gdzie zabezpieczono trzy pudła kartonowe, w których znajdowało się 675 kilogramów liści tytoniu, a także maszynę do cięcia, gotowe papierosy, a także opakowania znanych marek. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch podejrzewanych w wieku 33 i 49 lat. Zabezpieczony tytoń i maszyny przekazano pracownikom Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Szacunkowa wartość uszczuplenia podatku akcyzowego wyniosła ponad 700 tysięcy złotych. Za paserstwo akcyzowe grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, przepadek kontrabandy, a także urządzeń do jej wytwarzania.

(KWP w Łodzi / kp)