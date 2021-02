Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o pozbawienie wolności kobiety.

Na trzy miesiące do aresztu trafiło dwóch mężczyzn w wieku 45 i 57 lat, podejrzanych o przestępstwo pozbawienia wolności. Przetrzymywana w domu kobieta, to partnerka młodszego z zatrzymanych mężczyzn. Sprawcy dręczyli pokrzywdzoną poprzez kopanie, bicie, grożenie. Ponadto, 45-latkowi zarzucane jest znęcanie fizyczne i psychiczne nad kobietą, kierowanie gróźb karalnych wobec dwóch osób, a także znęcanie się nad psem, którego mężczyzna włożył na kilka sekund do mikrofalówki. Dodatkowo, policjanci w mieszkaniu 45-latka ujawnili i zabezpieczyli marihuanę i metaamfetaminę. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.