Pędził 225 km/h na S-8 Data publikacji 05.02.2021 Policjanci z łódzkiej grupy SPEED na drodze S-8 zatrzymali audi, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 115 km/h. 56-letni mieszkaniec Warszawy stracił prawo jazdy, został ukarany mandatem i 10 punktami karnymi.

Łódzcy policjanci grupy SPEED 5 lutego br. w powiecie łódzkim wschodnim na drodze S-8 w kierunku Wrocławia na wysokości miejscowości Guzew zauważyli jadące przed nimi z dużą prędkością audi w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h. Kierujący pędził z prędkością 225 km/h. Łódzcy policjanci natychmiast zatrzymali go do kontroli. Jak się okazało kierował samochodem 56-letni mieszkaniec Warszawy. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali go mandatem oraz 10 punktami karnymi.

Bezpieczna prędkość to ta dostosowana do natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni, a przede wszystkim własnych umiejętności. Kierowco na drodze myśl o bezpieczeństwie również innych uczestników ruchu!

Poniższy film przedstawia nagranie z wideorejestratora pędzącego z niedozwoloną prędkością samochodu.

(KWP w Łodzi / kp)