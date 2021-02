Fałszywy policjant przechytrzony przez 88-latkę

Podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego 54-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego wpadł wczoraj na gorącym uczynku oszustwa. Fałszywy policjant pod pretekstem przejęcia danych do konta bankowego chciał ukraść 88-letniej kobiecie 31 000 złotych. Czujna seniorka z Będzina o swoich obawach poinformowała sąsiadkę. To właśnie dzięki jej reakcji nie doszło do kolejnego oszustwa "na policjanta".