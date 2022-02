W bezpieczną podróż na ferie

Szybciej zapadający zmrok, wiatr, śnieg, deszcz lub zalegające na drodze błoto - wszystko to sprawia, że warunki dla kierowców są bardziej wymagające. Wzmożona koncentracja potęguje też zmęczenie, co daje się szczególnie we znaki podczas dłuższych tras. Zachowajmy więc ostrożność wyjeżdżając lub wracając z ferii. Kluczem do bezpieczeństwa jest rozwaga, dostosowanie prędkości oraz sprawny i przygotowany do drogi samochód. Korzystajmy z naszych dróg w sposób odpowiedzialny, a co za tym idzie bezpieczny.