Zimowe warunki na drogach - apelujemy o rozwagę!

Prognozy na najbliższe dni zapowiadają silne opady deszczu ze śniegiem, co bardzo często wiąże się z pogorszeniem warunków na drogach. Kluczem do bezpieczeństwa jest rozwaga, dostosowanie prędkości oraz sprawny i przygotowany do drogi samochód. Jako piesi nie zapominajmy o widocznych elementach odblaskowych i czujności. Korzystajmy z naszych dróg w sposób odpowiedzialny, a co za tym idzie bezpieczny.