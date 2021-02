Dzielnicowy dotarł w ostatniej chwili Data publikacji 08.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdesperowana kobieta zadzwoniła do Centrum Powiadamiania Ratunkowego i powiedziała, że odbierze sobie życie. Informacja błyskawicznie trafiła do dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Kierownik Rewiru Dzielnicowych odnalazł kobietę w ostatniej chwili. Była nieprzytomna, miała zakrwawione nadgarstki a obok leżało puste opakowanie po lekach.

Znajomość terenu to jedna z największych zalet służby dzielnicowego. To dzięki ich wiedzy można ustalić wiele faktów, wyjaśnić wiele spraw a co za tym idzie rozwiązywać ludzkie problemy. To ważne, ponieważ często to czas dotarcia lub odnalezienie kogoś decyduje życiu lub śmierci. Czwartego lutego, młoda 24-letnia kobieta dodzwoniła się do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. W trakcie rozmowy poinformowała, że zamierza odebrać sobie życie. Natychmiast w rejon skierowany został patrol dzielnicowych, najlepiej obeznanych z rejonem. Pojechali oni do miejsca zamieszkania zgłaszającej. Natychmiast wyruszył również Kierownik Rejonu Dzielnicowych w Świebodzinie starszy aspirant Tomasz Kiełbasa. Zaczął on poszukiwania od miejsca, gdzie mogła przebywać kobieta, krótko po wykonaniu telefonu. Był to przystanek, za nim rozciągały się już tylko pola i lasy. Rozpoczynał się zmierzch i widoczność była coraz gorsza. Zaangażowanie funkcjonariusza przyniosło błyskawiczny efekt. Zauważył skrytą w rowie postać. To była poszukiwana dziewczyna. Kobieta była nieprzytomna. Miała zakrwawione nadgarstki a obok niej leżało puste opakowanie po lekach. Niestety w miejsce, gdzie była kobieta nie mogła dojechać karetka. Policjanci przetransportowali kobietę do Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Jak się okazało pomoc przyszła praktycznie w ostatnim momencie. Profesjonalna pomoc zarówno załogi pogotowia jak i służb w szpitalu pozwoliła ocalić kobiecie życie.

(KWP w Rzeszowie / kp)