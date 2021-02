Przypominamy o odpowiednim przygotowaniu samochodów do jazdy! Data publikacji 08.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj W sezonie zimowym oblodzone naczepy samochodów ciężarowych i dachy samochodów dostawczych mogą stanowić zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Podczas jazdy może dojść do zsunięcia się lodowych tafli na jezdnię lub na innych uczestników ruchu. Do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze ekspresowej S-17. Nieoznakowany videorejestrator zarejestrował sytuację, gdzie lód z dachu pojazdu ciężarowego spadał na drogę i zmusił kierowcę osobówki do gwałtownego manewru omijania Przypominamy, że obowiązkiem kierowcy jest właściwe przygotowanie samochodu do jazdy.

Pojazd, który uczestniczy w ruchu musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących, jak również innych uczestników ruchu, a także nie narażało nikogo na szkodę. Mówi o tym art. 66 Kodeksu Drogowego. Dlatego też obowiązkiem kierowcy jest właściwe przygotowanie pojazdu do jazdy. Za naruszenie tego przepisu grozi mandat karny lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu. Poważniejsze konsekwencje mogą spotkać kierowców, których zaniedbanie będzie skutkowało wypadkiem drogowym. Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a jeśli w wyniku wypadku ktoś poniesie śmierć – nawet do lat 8.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w minionym tygodniu na drodze ekspresowej S-17. Policjanci ze Świdnika nieoznakowanym wideorejestratorem zarejestrował sytuację, gdzie lód z dachu samochodu dostawczego spadał na drogę i zmusił kierowcę osobówki do gwałtownego manewru omijania. Kierowca pojazdu za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem karnym, a na jego konto trafiło 6 punktów karnych.

Prognoza pogody na najbliższe dni przewiduje ujemne temperatury oraz opady śniegu. Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu pojazdu do drogi. Zadbajmy o to, by usunąć zalegający śnieg z całego pojazdu, odpowiednio wyczyścić szyby, uzupełnić płyn do spryskiwaczy. Zadbajmy o własne bezpieczeństwo oraz innych.

Film przedstawia sytuację opisaną w tekście.

(KWP w Lublinie / kp)