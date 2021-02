Ewakuowali domowników z palącego się budynku Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego komisariatu przy ulicy Kołłątaja minionej nocy ruszyli z pomocą dla mieszkańców osiedla Barwinek. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce pożaru domu, zbudzili osoby przebywające w zagrożonych budynkach i przeprowadzili sprawną ewakuację. Dzięki temu, pomimo sporych zniszczeń, nikomu nic się nie stało.

Groźne zgłoszenie wpłynęło do służb w nocy z niedzieli na poniedziałek (7/8.02.2021 r.). Około godziny 23:30 na numer alarmowy zadzwoniła kobieta, informując o pożarze niezamieszkałego budynku na kieleckim Barwinku. Informacja o zagrożeniu trafiła m.in. do mundurowych z Komisariatu Policji II w Kielcach, którzy natychmiast ruszyli z pomocą. Policjanci dotarli na miejsce zdarzenia jako pierwsi, gdy ogień zajął także sąsiedni budynek mieszkalny, a kolejny dom także był zagrożony. Mundurowi przystąpili zatem do zabezpieczenia i ewakuacji mieszkańców. Część z osób spała, nie mając świadomości z zagrożenia. Stróże prawa pomogli bezpiecznie opuścić domy 9 osobom, a sam pożar został ugaszony przez strażaków.

Dzięki szybkiemu dotarciu na miejsce przez policjantów oraz sprawnie przeprowadzonej ewakuacji, pomimo dużych zniszczeń, żaden z mieszkańców nie odniósł obrażeń.

(KWP w Kielcach / kp)