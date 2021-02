Szczęśliwy finał nocnych poszukiwań Data publikacji 09.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się nocne poszukiwania 65-latki. Kobieta wyszła wczorajszej nocy z domu w poszukiwaniu syna i sama straciła orientację w terenie. Została odnaleziona przez funkcjonariusza z psem.

Wczoraj, 8.02.2021 r., tuż przed północą dyżurny suwalskiej Policji został poinformowany o zaginięciu 39-letniego mężczyzny. Jak ustalili policjanci, mężczyzna wyszedł około godziny 21:00 z domu w nieznanym kierunku. Z uwagi na silne opady śniegu domownicy nie byli w stanie wyjechać samochodem z podwórka, aby wezwać pomoc, a telefonu nie posiadają. 65-letnia kobieta pieszo poszła do sąsiedniego zajazdu, aby wezwać pomoc. Kobieta zaalarmowała policjantów, którzy natychmiast pojechali do jej miejsca zamieszkania. Okazało się, że 39-letni syn powrócił już dwie godziny temu do domu, a matki nadal nie było.

Mundurowi natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze. Warunki atmosferyczne były bardzo trudne. Wszędzie zalegał śnieg, wiał silny porywisty wiatr, intensywnie padał śnieg, a temperatura powietrza spadła do 11 stopni poniżej zera. W akcję zaangażowany został również przewodnik wraz z czworonożnym funkcjonariuszem "Mulką". Mundurowi z psem tropiącym przeszukali teren przyległy do miejsca zamieszkania zaginionej. Mulka szybko podjęła trop za zaginioną. Po 1,5-kilometrowym tropieniu zaprowadziła przewodnika wprost do kobiety. 65-latka została odnaleziona na poboczu drogi. Mówiła, że z powodu panujących trudnych warunków atmosferycznych straciła orientację i nie wiedziała, w którą stronę ma iść.

Odnaleziona mieszkanka gminy Jeleniewo bezpiecznie trafiła do domu.

(KWP w Białymstoku/js)