Najlepsza nagroda dla policjantów – podziękowanie od pokrzywdzonego

Przypomnijmy. W ubiegły wtorek, 2.02.2021 r., do buskich stróży prawa zadzwonił 70-letni schorowany mężczyzna. Mieszkaniec gminy Busko – Zdrój zgłosił, że pod koniec stycznia tego roku, ktoś dokonał kradzieży mienia na jego szkodę. Z budynku gospodarczego zginął unikatowy motorower, sprzęt spawalniczy oraz drobne narzędzia. Poszkodowany ze względu na chorobę, dopiero na początku lutego br., zorientował się, że został okradziony. Wartość utraconego mienia oszacował na kwotę prawie 10 000 zł.

Policjanci ustalili, że związek z kradzieżą może mieć 22-latek, mieszkaniec tej samej miejscowości. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Policjanci odzyskali część skradzionego sprzętu.

Wczoraj, 8.02.2021 r., do Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju wpłynęło podziękowanie od 70-letniego pokrzywdzonego. Pismo w imieniu schorowanego seniora napisał jego znajomy.

Poniżej tekst podziękowania, pisownia oryginalna:

Piszę w imieniu pana (…), który został okradziony przez niegodziwego człowieka, bo ten wykorzystał jego niepełnosprawność. Pan (…) pragnie złożyć na Pana ręce podziękowanie dla panów policjantów, za rzetelne wykonanie powierzonego im zadania i odzyskanie części skradzionych przedmiotów. Powiedzieli oni – to ich praca – to prawda, ale okazana życzliwość, serdeczność i chęć niesienia pomocy człowiekowi po udarze mózgu to wartość bezcenna. Dlatego proszę, aby Pan, jako ich przełożony docenił ich starania i zaangażowanie i podobnie jak p. (…) serdecznie im podziękował.

Łączę wyrazy szacunku dla Pana i Panów policjantów pracujących nad w/w sprawą.