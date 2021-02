Fałszywy wnuczek w rękach lublinieckich policjantów Data publikacji 09.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Lublińca we współpracy ze stróżami prawa z Wydziału Kryminalnego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 25-letniego mieszkańca Częstochowy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w oszustwie metodą „na wnuczka”, które miało miejsce w Gwoździanach. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 8 lat więzienia.

W połowie października ubiegłego roku do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu zgłosiła się kobieta, która poinformowała, że jej rodzice zostali oszukani przez mężczyznę podającego się za ich zięcia. Miał on być sprawcą śmiertelnego zdarzenia drogowego i pilnie potrzebował środków do "załatwienie sprawy". Niestety, historia wymyślona przez oszusta była tak wiarygodna, że udało mu się nakłonić swoich rozmówców do przekazania znacznej kwoty pieniędzy. Sprawą zajęli się policjanci z Lublińca oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Stróże prawa wpadli na trop sprawcy i zatrzymali go. Okazał się nim 25-letni mieszkaniec Częstochowy. Mężczyzna został zatrzymany w swoim mieszkaniu, a następnie doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, gdzie usłyszał zarzut oszustwa. Na wniosek śledczych i prokuratury sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

Policjanci kolejny raz przypominają:

Nie przekazujmy żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny, policjantów czy prokuratorów lub proszą o przekazanie ich poprzez osoby pośredniczące,

Sprawdźmy, czy dzwoniący jest prawdziwym krewnym, np. poprzez skontaktowanie się z innymi członkami rodziny – lepiej wykonać jeden telefon więcej, niż stracić oszczędności całego życia,

Zawsze stosujmy zasadę ograniczonego zaufania wobec nieznajomych,

Nie udzielajmy przez telefon żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich,

Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach, nie zdradzajmy też szczegółów z życia naszych bliskich.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informujmy Policję, korzystając z numeru alarmowego 112. Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy. Sami również zadbajmy o nasze bezpieczeństwo!

(KWP w Katowicach/js)