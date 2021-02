Był narażony na wychłodzenie - pomogli mu policjanci Data publikacji 09.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Odpowiednia reakcja, zrozumienie i pomoc - na to mógł liczyć 57-letni bezdomny, który głodny i zmarznięty dotarł do puławskiej komendy. Dyżurna, do której trafił mężczyzna, zrobiła mu gorącą herbatę i podjęła działania, w których efekcie otrzymał bezpieczne schronienie.

Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury, wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Codziennie policjanci kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Jednocześnie apelują o właściwą reakcję i zgłaszanie sytuacji, w których czyjeś zdrowie lub życie może być zagrożone.

W takiej sytuacji, w miniony weekend znalazł się 57-latek, który postanowił poszukać pomocy u puławskich policjantów. W piątek wieczorem, 05.02.2021 r., mężczyzna niemający stałego miejsca zamieszkania, widząc, że nie przetrzyma nadchodzących mrozów, dotarł do Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Dyżurna, która tej nocy miała służbę, natychmiast zaopiekowała się bezdomnym. Zrobiła zmarzniętemu mężczyźnie gorącą herbatę, zaopatrzyła w maseczki ochronne oraz zadysponowała patrol, aby przewieźć go do Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn. Gdy okazało się, że ze względu na dobro pozostałych mieszkańców schroniska, konieczne jest wykonanie 57-latkowi testu na obecność koronawirusa, zorganizowała również taką pomoc. Po wykonaniu niezbędnych badań 57-latek został przewieziony przez policjantów do placówki, gdzie znalazł ciepłe i bezpieczne schronienie.

Apelujemy - reagujmy gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie! Każde takie zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane.

(KWP w Lublinie/sc)