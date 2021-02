Policjanci oddają osocze i krew wspierając innych w walce z chorobą Data publikacji 10.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci biłgorajskiej komendy, którzy nigdy nie zawodzą potrzebujących podzielili się najcenniejszym darem jakim jest krew i osocze. Aspirant sztabowy Mariusz Sałaban i aspirant sztabowy Adam Sołtys, którzy pokonali koronawirusa teraz pomagają innym w walce z chorobą.

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach policjanci biłgorajskiej komendy nie zapominają o innych co już wielokrotnie udowodnili. Aspirant sztabowy Mariusz Sałaban i aspirant sztabowy Adam Sołtys na co dzień pełniący służbę w Wydziale Ruchu Drogowego biłgorajskiej komendy w listopadzie ubiegłego roku pokonali koronarawirusa. Policjanci, którzy na co dzień służą pomocą mieszkańcom powiatu oraz czuwają nad bezpieczeństwem na drodze zdają sobie sprawę z tego jak ważne jest ludzkie zdrowie i życie i nigdy nie zawodzą potrzebujących dlatego już kilkukrotnie oddali osocze oraz krew w ten sposób wspierając innych w walce z chorobą. W tych trudnych czasach kiedy mierzymy się z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą koronawirus nie możemy zapominać o innych. Pamiętajmy również o tym, że krew to najcenniejszy dar, którego nie można niczym zastąpić. Poważne choroby, wypadki drogowe i zdarzenia, w wyniku których pilnie potrzebna jest krew nie zniknęły. Zachęcamy wszystkich ozdrowieńców do dzielenia się osoczem. Ten niezwykle cenny obecnie płyn może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia, a dobro zawsze powraca!

(KWP w Lublinie / kp)