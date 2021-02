Sprawca napadu na lombard i paser, zatrzymani przez policjantów Data publikacji 10.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z VIII Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali 47-latka podejrzanego o popełnienie rozboju na pracownicy lombardu, wraz ze sprawcą napaści w ręce stróżów prawa, wpadł 31-letni mężczyzna, podejrzany o paserstwo biżuterii pochodzącej z przestępstwa.

Do jednego z lombardów znajdujących się na Górnej, 29 stycznia br. około godziny 18.00, wszedł zamaskowany klient. Trzymanym w ręce przedmiotem przypominającym broń, grożąc pracownicy komisu zażądał wydania złotej biżuterii, w tym bransoletek kolczyków i pierścionków. Po kradzieży sprawca opuścił lombard i oddalił się w nieznanym kierunku. Po zgłoszeniu sprawy na policję trafiła ona do VIII Komisariatu KMP w Łodzi. W ciągu kilku kolejnych dni śledczy przesłuchali wiele osób oraz przeprowadzili szereg innych czynności wykrywczych. Dobra znajomość środowiska przestępczego naprowadziła policjantów na trop 47-latka, notowanego w przeszłości za podobne przestępstwa. W dniu 4 lutego 2021 roku, wytypowany mężczyzna, został zatrzymany przez stróżów prawa w swoim mieszkaniu. Zaskoczony niespodziewaną wizytą mundurowych nie stawiał oporu. W trakcie przeszukania mieszkania podejrzanego odnalezione zostały dwa przedmioty przypominające wyglądem broń palną, z których jeden najprawdopodobniej posłużył do popełnienia przestępstwa. Czynności mundurowych doprowadziły również do ustalenia personaliów 31-latka, który nabył skradzione mienie, wiedząc, że pochodzi ono z przestępstwa. Podczas przeszukania posesji należącej do „pasera” odnaleziona została skradziona biżuteria, która wróciła do rąk prawowitego właściciela. 47-letni sprawca usłyszał zarzut rozboju popełnionego w warunkach recydywy, za co grozić mu może nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Zatrzymany 31-latek, który usłyszał zarzut paserstwa umyślnego zagrożonego karą do 5 lat pozbawienia wolności, został objęty dozorem policyjnym oraz zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe.

(KWP w Łodzi / kp)