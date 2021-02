Udaremnił próbę oszustwa metodą „na wnuczka” Data publikacji 10.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj O dużym szczęściu może mówić 81-letnia mieszkanka dzielnicy Łódź-Górna, która dała się zwieść przestępcom i postanowiła przekazać im znaczną sumę pieniędzy. Ostatecznie oszustwo zostało udaremnione dzięki interwencji przypadkowego przechodnia, który uświadomił seniorce zagrożenie i w porę powiadomił stróżów prawa.

Starsza kobieta będąca mieszkanką dzielnicy Górna 9 lutego 2021 roku około godziny 21.00 wyszła przed bramę swojej kamienicy. Kobieta trzymała w ręku kopertę z pieniędzmi i głośno rozmawiała przez telefon komórkowy opisując swój wygląd. Rozmowę tą usłyszał przechodzący nieopodal młody mężczyzna. Przechodzień, będąc świadomym forteli, jakie stosują przestępcy bardzo szybko skojarzył, że prowadzona rozmowa może mieć związek z próbą wyłudzenia pieniędzy metodą na tzw. wnuczka. Po rozmowie z seniorką potwierdził swoje przypuszczenia. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonej kilkadziesiąt minut wcześniej otrzymała telefon z zastrzeżonego numeru, z którego wynikało, że jej wnuczek miał kogoś potrącić samochodem i jedyną szansą, na to, aby uniknął on więzienia, jest przekazanie pieniędzy. Seniorka, wierząc swojej rozmówczyni spakowała posiadaną w domu gotówkę w kopertę i czekała w bramie posesji na przybycie kuriera. Miał on odebrać pieniądze. Przybyli na miejsce funkcjonariusze policji potwierdzili obawy zgłaszającego i przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie. Tym razem dzięki reakcji przypadkowego przechodnia nie doszło do popełnienia oszustwa.

Łódzcy policjanci ostrzegają!

Oszuści nie próżnują. Na ich działanie narażone są zwłaszcza starsze i nieświadome zagrożeń osoby. Widząc kogoś, kto potrzebować może naszej pomocy nie bójmy się zareagować. Naszą uwagę zwrócić powinny zwłaszcza niestandardowe sytuacje, takie jak chociażby: nagła wizyta seniora w banku i wypłata znacznej sumy pieniędzy (bądź zaciągnięcie dużego kredytu gotówkowego), wyrzucanie pakunków przez okno, bądź ukrywanie ich przez starsze osoby w nietypowych miejscach np. w rejonie śmietników. Oszustwa popełniane przez przestępców zazwyczaj zmierzają do wywołania poczucia zagrożenia u osoby pokrzywdzonej, co prowadzić ma do szybkiego spakowania gotówki lub kosztowności i natychmiastowego wydania ich przestępcom. Nierzadko po „dorobek życia” nieświadomej i oszukanej przez przestępców osoby przysyłany jest kurier, który bez skrupułów zabiera środki do życia i znika bez śladu. Pamiętajmy, żeby nie być biernym, a o każdej próbie oszustwa informujmy organy ścigania.

(KWP w Łodzi / kp)