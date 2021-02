O krok od tragedii–legniccy policjanci uratowali życie Data publikacji 10.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy po raz kolejny udowodnili, że życie ludzkie jest wartością nadrzędną. Dzięki ich zdecydowanej i szybkiej reakcji legniczanin przeżył próbę samobójczą i został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy medycznej.

Funkcjonariusze Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego wczoraj, 9.02.2021 r., po godzinie 19:00 otrzymali informację, że w jednym z mieszkań na terenie miasta młody mężczyzna właśnie próbuje odebrać sobie życie. Natychmiast udali się na miejsce, gdzie pod drzwiami mieszkania zastali zgłaszającą. Kobieta oświadczyła, że lokal jest zamknięty od wewnątrz i nie może dostać się do środka. Mundurowi bez wahania powiadomili dodatkowe służby i sforsowali drzwi do mieszkania. Wiedzieli, że w takim przypadku liczy każda sekunda. Kiedy weszli do środka, mężczyzna był nieprzytomny, dlatego funkcjonariusze od razu przystąpili do udzielania mu pomocy przedmedycznej.

Pomimo tego, iż policjanci nie wiedzieli jak długo mężczyzna pozostawał nieprzytomny, to ich wytrwałość i zdecydowane działanie przywróciło czynności życiowe legniczanina. W tym momencie interwencja przybrała inny charakter, albowiem ocalony stał się bardzo pobudzony i agresywny. Został jednak przekazany w ręce zespołu pogotowia ratunkowego.

Zaangażowanie, szybka i zdecydowana reakcja mundurowych po raz kolejny zapobiegła tragedii. Policjanci wykazali się nie tylko umiejętnością podejmowania decyzji, ale przede wszystkim wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka.

Jeśli wydaje Ci się, że nie możliwości rozwiązania Twoich problemów, a żadne metody nie przynosiły efektów, to skorzystaj z pomocy osób lub instytucji, których przedstawiciele są gotowi znaleźć rozwiązanie. Dzwoniąc pod bezpłatny numer zaufania dla dorosłych 116 123, znajdziesz możliwość bezpośredniego kontaktu z psychologiem, który udzieli Ci pomocy w kryzysie.

(KWP we Wrocławiu/js)