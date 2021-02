Rozbita grupa zajmująca się wprowadzaniem do obrotu narkotyków Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Dolnego Śląska od dłuższego czasu rozpracowywali grupę osób uczestniczących w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze znaleźli znaczne ilości amfetaminy i marihuany o łącznej wadze ponad 1 kg, 1800 tabletek wykorzystywanych do produkcji metaamfetaminy, zabezpieczono gotówkę w kwocie 15.400 zł, wagi elektroniczne, telefony komórkowe i komputery. Do sprawy zatrzymano 2 kobiety i 8 mężczyzn, wśród których są osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców. Pięciu z nich zostało już tymczasowo aresztowanych. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców przy wsparciu Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową, Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, Wydziału Kryminalnego, Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu oraz policjanci z KPP w Środzie Śląskiej, Ząbkowicach Śląskich, KP Wrocław Osiedle, przy udziale policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KWP we Wrocławiu, przewodnika z psem do wykrywania narkotyków i pracownika Inspektoratu Farmaceutycznego, działając na podstawie postanowienia prokuratorskiego, zatrzymali na terenie woj. dolnośląskiego łącznie 10 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców. Wśród nich są 2 kobiety i 8 mężczyzn w wieku od 28 do 69 lat.

W wyniku podjętych czynności w sprawie policjanci znaleźli narkotyki w postaci amfetaminy i marihuany o łącznej wadze ponad 1 kg, 1800 tabletek, które służą do produkcji metaamfetaminy, zabezpieczono gotówkę w kwocie 15.400 zł, wagi elektroniczne, telefony komórkowe oraz w trakcie sprawdzania dwóch punktów aptecznych zabezpieczono również inne środki farmaceutyczne, faktury oraz 3 komputery.

Większość z zatrzymanych osób usłyszała już zarzuty dotyczące wprowadzania narkotyków do obrotu, także znacznych ich ilości. Sąd na podstawie materiałów zgromadzonych przez policjantów zastosował już tymczasowe areszty wobec 5 osób.

Policjanci w dalszym ciągu wyjaśniają wszystkie okoliczności tej sprawy i nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przypomnijmy, że wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających zagrożone jest karą nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 45.13 MB)