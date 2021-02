Z pomocą nieprzytomnemu mężczyźnie Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej drogówki ratowali życie 57-latka. Mężczyzna leżał na ziemi i nie dawał oznak życia. Funkcjonariusze resuscytowali nieprzytomnego mężczyznę, aż do przyjazdu załogi karetki pogotowia. Chwilę później 57-latek odzyskał funkcje życiowe.

Wczoraj (10.02.2021 r.) po 6.00, policjanci z białostockiej drogówki otrzymali zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie, leżącym przy samochodzie. Do tego zdarzenia doszło na osiedlu Leśna Dolina. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce. Tam, przy jednym z samochodów zauważyli leżącego mężczyznę, a przy nim zgłaszającego wykonującego masaż serca. Okazało się, że 57-latek od kilku minut nie dawał oznak życia. Mundurowi zmienili zgłaszającego, kontynuując resuscytację. Na miejsce została wezwana również karetka pogotowia. Mundurowi wykonywali masaż serca, aż do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Chwilę później 57-latek odzyskał funkcje życiowe, po czym został zabrany do szpitala.

To kolejne potwierdzenie, że pomoc drugiemu człowiekowi to nasz priorytet. Słowa uznania za postawę należą się również przechodzącemu tamtędy mężczyźnie, który poinformował służby i zainicjował pomoc.

(KWP w Białymstoku / kp)