Strzelał w okna znajomego, odpowie za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z mikołowskiej komendy zatrzymali 40-latka, który strzelał z rewolweru w okna mieszkania swojego znajomego. Jak wynika z ustaleń śledczych, między mężczyznami od dłuższego czasu trwał konflikt. 40-latek został już tymczasowo aresztowany.

W minioną niedzielę, 7.02.2021 r., po godzinie 22:00 do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dotarła informacja, że na jednym z osiedli mieszkaniowych w centrum miasta doszło do groźnej sytuacji. 42-letni zgłaszający oznajmił, że ktoś strzela w okna jego mieszkania. Jeden z pocisków przebił szybę oraz uszkodził znajdujący się w pokoju telewizor. Podejrzewał, ze sprawcą zdarzenia może być jego 40-letni znajomy, z którym od dłuższego czasu miał konflikt.

Skierowani na miejsce policjanci potwierdzili zgłoszenie i rozpoczęli ustalenia, które uprawdopodobniłyby wersję pokrzywdzonego. Następnego dnia kryminalni dotarli do podejrzewanego o czyn mężczyzny. W jego mieszkaniu znaleźli broń, którą posłużył się poprzedniego dnia. Znaleziony przez policjantów rewolwer czarnoprochowy oraz zdobyte wcześniej informacje stały się podstawą do zatrzymania jego właściciela.

Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. W tym czasie śledczy zbierali materiał dowodowy w sprawie. Wczoraj przed południem 40-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa 42-letniego mikołowianina. Śledczy złożyli wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzją mikołowskiego sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu co najmniej 8 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / sc)