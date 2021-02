List ministra SWiA do Operatorów numerów alarmowych z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Operatorzy numerów alarmowych obchodzą dziś swoje święto. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński w liście skierowanym do Operatorów dziękuje za Ich pracę.

Operatorzy Numerów Alarmowych,

Szanowni Państwo,

odpowiedzialność za zdrowie, życie i bezpieczeństwo drugiego człowieka to nie tylko bardzo trudne zadanie, ale przede wszystkim wyjątkowa misja. Pracując w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, na co dzień zmagają się Państwo z ekstremalnymi wydarzeniami, w których stawką jest walka o ludzkie życie. Profesjonalizm, umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji, odporność na stres sprawiają, że obywatele, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie mogą zawsze liczyć na szybką pomoc. Państwa praca to od lat niezwykle ważny i sprawnie działający element systemu ratownictwa w Polsce.

Miniony rok to szereg zmian prawnych związanych z funkcjonowaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Operatorzy zostali objęci ochroną prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, o której mowa w kodeksie karnym. Zmiany w ustawie umożliwiły wysyłanie zgłoszeń alarmowych z wykorzystaniem wiadomości SMS przez osoby niesłyszące. Jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania poprawiły nie tylko komfort Państwa pracy, ale przede wszystkim pozwoliły na jeszcze skuteczniejsze działanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego.

W chwili, kiedy obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112, składam Państwu – Operatorom podziękowania za codzienną pracę oraz wyrazy najwyższego szacunku. Mam pełną świadomość, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na Państwa barkach każdego dnia. Jestem dumny, że razem tworzycie zespół profesjonalistów, który potrafi niezawodnie działać nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki temu zapewniacie obywatelom tak ważne w dzisiejszych czasach poczucie bezpieczeństwa. Życzę Państwu nieustającej satysfakcji wynikającej z realizacji codziennych obowiązków, a także spełnienia wszystkich marzeń w życiu prywatnym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

* * *

Informacje z województw na temat Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112: