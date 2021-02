W porę przyszli z pomocą wyziębniętemu psu Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Praca kryminalnych, to nie tylko zwalczanie przestępstw i zatrzymywanie ich sprawców. To także niesienie pomocy - czasami w bardzo nieoczekiwanych sytuacjach. Takim przykładem jest interwencja w jednej spod głubczyckich miejscowości. Tam nieumundurowany patrol zauważył wyziębniętego psa, który nie był już w stanie o własnych siłach wrócić do właścicielki.

Przykład na to, ile służba w policji niesie ze sobą niespodzianek, jest ostatni przypadek kryminalnych z Głubczyc. Podczas wykonywania swoich czynności służbowych, funkcjonariusze zauważyli w jednej spod głubczyckich miejscowości na środku drogi psa, który był już wyziębnięty do tego stopnia, że nie był w stanie sam powrócić do domu.

Policjanci podeszli do sprawy bardzo profesjonalnie i szybko ustalili właścicielkę czworonoga. Kobiecie przekazano psiaka, który wabił się Maja. Właścicielka od kilku godzin poszukiwała swojego pupila, który został spłoszony i uciekł z domu. Teraz Maja już jest w ciepłym domu, a jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Jeżeli jesteśmy świadkami podobnych zdarzeń, nie bójmy się reagować. Powiadommy straż miejską lub policję.

(KWP w Opolu/js)