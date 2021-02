63-latka przelała na konto poznanego w Internecie mężczyzny 12 tysięcy euro

63-latka przelała na konto poznanego w Internecie mężczyzny łącznie 12 tysięcy euro. Kobieta brała kolejne pożyczki w bankach, bo poznany o wiele lat młodszy od niej obcokrajowiec mówił, że ją kocha. Kobieta do końca nie chciała uwierzyć, że to oszust, dopiero gdy czujna pracownica banku skłoniła ją do zgłoszenia sprawy na Policję.