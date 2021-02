Poszukiwany 3 listami gończymi i ENA zatrzymany dzięki śląskim "Łowcom Głów"

Śląscy „Łowcy Głów” wspólnie z oficerami Enfast Komendy Głównej Policji doprowadzili do zatrzymania poza granicami kraju 21-latka poszukiwanego 3 listami gończymi oraz Europejskim Nakazem Aresztowania. Śledczy wytropili mężczyznę w Holandii, gdzie ukrywał się przed organami ścigania. W ten sposób chciał uniknąć kary więzienia za usiłowanie zabójstwa oraz inne przestępstwa. Teraz czeka go ekstradycja do kraju.