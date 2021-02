Małopolska policja podjęła wyzwanie „Kilometr dla Moniki” Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na czele z insp. Romanem Kusterem dołączyli się do akcji charytatywnej „Kilometr dla Moniki”, aby pomóc jej w zebraniu środków na protezę i dalszą rehabilitację po wypadku samochodowym.

W wyniku wypadku drogowego, Pani Monika doznała poważnych obrażeń, czego konsekwencją była konieczność amputacji nogi. Kobietę czeka teraz długie i kosztowne leczenie, a także zakup protezy.

Challenge ,,Kilometr dla Moniki ’’, to akcja mająca na celu wsparcie leczenia i rehabilitacji 28-letniej Moniki, siostry policjanta, która w połowie listopada uległa wypadkowi drogowemu. Akcja zapoczątkowana przez Komendę Powiatową Policji w Wieliczce, bardzo szybko zyskała odzew, dzięki czemu kolejne jednostki Policji ale także inne instytucje włączyły się w jej kontynuację, aby wesprzeć mieszkankę powiatu wielickiego. Wyzwanie podjęły już m.in. komendy powiatowe policji w Brzesku, Myślenicach, Zakopanem, Dąbrowie Tarnowskiej, PSP w Myślenicach, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce, Wielicka Mediateka. Challenge dotarł także na północ Polski, aż do Świnoujścia, gdzie swój kilometr dla Moniki pokonali funkcjonariusze KMP w Świnoujściu a także załoga promu Unity Line. Do challengu przystąpiły także Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szkoła Policji w Pile. Kolejne nominacje przyczynią się niewątpliwie do zebrania pieniędzy, potrzebnych na powrót do zdrowia 28-latki.

6 lutego br. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie insp. Roman Kuster przyjął nominację od Starostwa Powiatowego w Wieliczce do challengu. Policjanci i pracownicy KWP w Krakowie nie zostali obojętni wobec wyzwania, pobiegli Bulwarem Czerwieńskim i przystąpili do zbiórki pieniędzy, by Pani Monika mogła znów chodzić. Zapraszamy do obejrzenia naszej relacji z wykonania zadania.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie do challengu nominował Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Komendę Miejską Policji w Krakowie.



https://www.siepomaga.pl/monika-durak

https://zrzutka.pl/5jpyc6 Dobrowolnej wpłaty można dokonać pod w sposób podany pod poniższymi linkami:

