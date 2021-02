Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kaczynie ostrzegają seniorów przed oszustami Data publikacji 11.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Uczniowie z placówki w Kaczynie również przyłączyli się do akcji „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”, której celem jest edukowanie osób starszych na temat oszustów pod tak zwaną legendą „na wnuczka”, „na policjanta. Młodzi artyści przygotowali prace plastyczne, na których przedstawili swoje wyobrażenia na temat oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” i tym samym apelują do wszystkich, a szczególnie do osób starszych, aby byli ostrożni w kontaktach z obcymi. Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji związanej z poszerzeniem wiedzy na temat działania sprawców przestępstw na szkodę osób w podeszłym wieku, aby dbać o naszych najbliższych.

Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Kaczynie działa zgodnie z hasłem „Uczymy, rozwijamy, wspieramy” obejmuje opieką edukacyjną dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Do placówki uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 24 lat, dla których organizowane są zajęcia edukacyjne oraz opieka całodobowa. Podstawą są zajęcia lekcyjne, których celem jest opanowanie niezbędnej wiedzy oraz przyswojenie najważniejszych postaw, które są konieczne w życiu codziennym. Oprócz tego uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach m. in. zajęciach plastycznych, a także przygotowujących do pracy. Prace plastyczne uczniów brały udział w różnych konkursach i wystawach. Szkoła stwarza uczniom i rodzinom szansę wspólnego przeżywania popularnych uroczystości: „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, „Mikołajki” itp. Przy okazji świętowania tych uroczystości uczniowie objawiają swoje ukryte talenty i możliwości. Pod czujnym okiem wychowawców prezentują swoje zdolności aktorskie, taneczne i muzyczne. Tym sposobem dzieci o różnych sprawnościach psychofizycznych mogą się lepiej poznać, wspólnie bawić, uczyć wzajemnej życzliwości i akceptacji. Wychowankowie placówki brali udział w wielu imprezach szkolnych, regionalnych, ogólnopolskich, a także międzynarodowych. Byli już w różnych miejscach na świecie np. Los Angeles, Toronto, Nagano, Atenach czy Grazu, gdzie odnosili liczne sukcesy.

Uczniowie z placówki w Kaczynie przyłączyli się do akcji „Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!”, której celem jest edukowanie osób starszych na temat oszustów pod tak zwaną legendą „na wnuczka”, „na policjanta. Młodzi artyści przygotowali prace plastyczne, na których przedstawili swoje wyobrażenia na temat oszustw „na wnuczka”, „na policjanta” i tym samym apelują do wszystkich, a szczególnie do osób starszych, aby byli ostrożni w kontaktach z obcymi. W ten sposób chcą dotrzeć do seniorów oraz ich rodzin, ponieważ im więcej osób będzie miało świadomość, jak wygląda mechanizm działania przestępców, tym mniej seniorów zostanie pokrzywdzonych oszustwami.

Za udział w wyżej wymienionym projekcie i piękne prace plastyczne policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyróżnili artystów z ośrodka w Kaczynie wręczając słodkie upominki ufundowane uczniom przez Wawel S.A.

Serdecznie dziękujemy uczniom! oraz apelujemy w szczególności do rodzin osób starszych! Ostrzegajcie swoich bliskich, metoda „na wnuczka”, „na policjanta” jest wciąż taka sama. Oszuści wybierają osoby starsze i prowadzą rozmowę telefoniczną w taki sposób, aby starsza osoba uwierzyła, że rozmawia z kimś z rodziny lub uczestniczy w tajnej akcji policyjnej. Następnie stwarzając presję czasu rozmówcy proszą o pieniądze, odwołując się do różnych przykrych zdarzeń losowych.

Pamiętaj:

Policja NIGDY nie informuje przez telefon o prowadzonych przez siebie sprawach.

Policja NIGDY nie pobiera pieniędzy od obywateli, w razie wątpliwości zadzwoń na 112.

Nie daj się oszukać !

Zapraszamy do obejrzenia prac plastycznych uczniów ośrodka, które powstały pod opieką artystyczną pana Grzegorza Smazy. Wykonanie ich dało uczniom wiele radości i poczucie uczestnictwa w ważnym wydarzeniu, które uczy przede wszystkim babcie i dziadków, aby mieli się na baczności przed oszustami.