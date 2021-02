Udostępniasz swój pulpit? RYZYKUJESZ! Policja i Prokuratura apelują: UWAŻAJ NA OSZUSTWA W SIECI! Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj To nie czas na obszerne wywody o tym, jak Internet zrewolucjonizował nasze życie. Dziś przekaz jest jasny, krótki i klarowany. W sieci coraz większą aktywność wykazują oszuści. Ich najpopularniejsze sposoby działania to: 1. Nakłonienie potencjalnej ofiary na ściągnięcie aplikacji dającej dostęp do sterowania pulpitem pod pretekstem inwestycji z gwarancją szybkiego zysku. 2. SMS – y z informacją o konieczności dopłacenia niewielkiej kwoty potrzebnej do wysyłki zamówionej przez nas paczki. 3. Korzystanie z linków (w popularnej aplikacji zakupowej), które następnie przekierowują na stronę fałszywego formularza dopłaty do przesyłki. Na terenie samego powiatu sulęcińskiego, w ten sposób mieszkańcy stracili już ponad 300 tysięcy złotych.

Oto, trzy najpopularniejsze metody działania przestępców:

1. Inwestycja z szybką gwarancją zysku – udostępnienie pulpitu

Sposób działania: Firma „X” zamieszcza swoją reklamę w internecie. Najprościej rzecz ujmując chodzi o inwestycje kapitału w różnego rodzaju kruszce, papiery wartościowe, notowania giełdowe i tym podobne. Konsultant prosi nas o zainstalowanie aplikacji, która umożliwi mu zdalny dostęp do naszego pulpitu – oczywiście wszystko pod legendą obsługi naszej inwestycji. NIE RÓB TEGO! To oszustwo. Nawet jeżeli początkowo zarobisz, w ostatecznym rozrachunku przestępcy ograbią Cię z oszczędności życia, a może nawet zaciągną niebagatelne pożyczki na Twoje konto.

2. Wiadomość SMS – dopłać do zamówionej paczki

Sposób działania: Robisz zakupy w sklepie internetowym. Zamówienie złożone i opłacone. Za jakiś czas, na twój telefonu przychodzi informacja o konieczności dopłaty niewielkiej kwoty (na przykład 50 groszy) do przesyłki. Klikasz w załączony do wiadomości link, logujesz się do swojego banku, dokonujesz dopłaty. NIE RÓB TEGO! Właśnie udostępniłeś dane swojego konta przestępcom.

3. Wypełnij formularz na popularnym serwisie zakupowym – dopłać do zamówionej paczki

Sposób działania: Robisz zakupy na popularnej platformie zakupowej. Zamówienie złożone i opłacone. Za jakiś czas, otrzymujesz powiadomienie o konieczności dopłaty niewielkiej kwoty (na przykład 50 groszy) do przesyłki. Aby ułatwić Ci sprawę, oszuści wysyłają Ci formularz, który wypełniasz, a następnie za jego pomocą logujesz się na stronę swojego banku. To nowa alternatywa dla oszustw na dopłatę poprzez wiadomość SMS. NIE RÓB TEGO! Właśnie udostępniłeś dane swojego konta przestępcom.

(KWP w Gorzowie / mw)