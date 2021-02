Wyprzedzał pomimo zakazu i zakrętu Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Kamera radiowozu podlaskiej grupy Speed nagrała niebezpieczne wyprzedzanie kierowcy tira. Obywatel Litwy jadąc krajową "ósemką" wyprzedzał na zakręcie i zlekceważył inne przepisy drogowe. Do zdarzenia doszło w miejscowości Chodorówka w powiecie sokólskim. 45-letni kierowca volvo został ukarany mandatem.

Policjanci z podlaskiej grupy Speed zatrzymali do kontroli tira, którego kierowca jadąc krajową "ósemką" wyprzedzał na zakręcie inny pojazd. Do zdarzenia doszło we wtorek, 09.02.br., po 19-ej, na trasie między Białymstokiem a Augustowem. Kierowca volvo w miejscowości Chodorówka zdecydował się na ten manewr pomimo zakazu wyprzedzania. Obywatel Litwy zlekceważył przy tym również linię ciągłą. 45-letni pirat drogowy został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Nieprawidłowe wyprzedzanie, to jedna z częstych przyczyn wypadków drogowych. Jest to manewr, który może być szczególnie niebezpieczny, ponieważ wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy z ryzyka i bagatelizuje przepisy. Dlatego policjanci szczególnie uważnie przyglądają się kierowcom, którzy wyprzedzają w nieprawidłowy sposób i powodują zagrożenie na drodze.

(KWP w Białymstoku / mw)

