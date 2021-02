Prędkość ma znaczenie. „Non Stop” myśl na drodze Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu we współpracy z liderem zespołu „Non Stop” Cezarym Sygockim prowadzą wspólną akcję mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na mazowieckich drogach. Materiał promocyjny został zrealizowali z wykorzystaniem oficjalnego teledysku radomskiego zespołu czyli piosenki „200 po mieście”.

- Dostajesz prawo jazdy, kupujesz samochód, dbasz o jego wyposażenie, gra muzyka, zabierasz na przejażdżkę swoich kumpli, właściwie niczego nie brakuje. Niestety, ale do samochodu bardzo często wsiadają jeszcze pasażerowie na gapę: brawura, szpan i brak wyobraźni. Lepiej pozbądź się ich zanim ruszysz w drogę. To właśnie człowiek podejmuje te najważniejsze decyzje na drodze. Niestety nie zawsze są one właściwe. Zamiast tego zabierz ze sobą rozsądek i wyobraźnię, z nimi będzie bezpieczniej! - mówi podinsp. Stanisław Popiel z Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu

Prędkość, to nadal jeden z głównych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Nie o dziś wiadomo, że wraz ze wzrostem prędkości wzrasta ofiarochłonność wypadków. Każdego dnia policjanci z mazowieckiej grupy SPEED walczą na drodze z niebezpiecznymi zachowaniami kierowców rażąco naruszających przepisy ruchu drogowego, których nie opuszcza brawura i brak wyobraźni na drodze.

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest ściśle związana z przestrzeganiem przez kierujących obowiązujących limitów prędkości - twierdzi Cezary Sygocki z zespołu „Non Stop”. - Dlatego z wielką chęcią włączyłem się w akcję mazowieckiej drogówki. Trzeba pamiętać, by podejmować właściwe decyzje, bo one mają wpływ na życie Twoje i innych, a to człowiek naciska pedał gazu. Jeździjcie bezpiecznie...i nie 200 po mieście.

