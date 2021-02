Mundurowi uratowali mężczyznę, który wszedł na wysoki słup i zamierzał skoczyć

Policjanci z powiatu wrocławskiego znaleźli, a następnie pomogli mężczyźnie, który zamierzał targnąć się na własne życie. Z informacji, która została przekazana telefonicznie do funkcjonariuszy wynikało, że wcześniej podejmował już próby samobójcze, musieli więc działać szybko i zdecydowanie. Dzięki profesjonalnie prowadzonej rozmowie z desperatem, udało się nakłonić mężczyznę do zejścia z blisko 10 metrowego słupa elektrycznego i nie doszło do tragedii. Mężczyzna ostatecznie trafił pod opiekę lekarzy specjalistów.