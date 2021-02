Kryminalni zatrzymali poszukiwanego listem gończym za zabójstwo Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy i chełmscy kryminalni zatrzymali 26-latka, który poszukiwany był listem gończym za przestępstwo zabójstwa. Do tragedii doszło w 2016 w miejscowości Rogatka. Mężczyzna ma do odbycia karę 10 lat pozbawienia wolności. 26-latek ukrywał się na terenie Chełma w wynajmowanym mieszkaniu.

Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób ustalili, że poszukiwany listem gończym za przestępstwo zabójstwa 26-latek ukrywa się w wynajmowanym mieszkaniu w Chełmie. Do tego tragicznego zdarzenia doszło w 2016 roku w miejscowości Rogatka. Sześciu mężczyzn spożywało wspólnie alkohol w mieszkaniu jednego z nich. W trakcie zakrapianej libacji pięciu jej uczestników pobiło do nieprzytomności jednego z nich, a ciało porzucili w krzakach, gdzie mężczyzna na skutek odniesionych obrażeń zmarł. Czterej sprawcy przebywają już w więzieniu, tylko 26-latek nie stawił się do Zakładu Karnego.

Wczoraj (11.02.2021 r.) lubelscy kryminalni wspólnie z chełmskimi kryminalnymi i funkcjonariuszami z Dorohuska pojechali do Chełma, by potwierdzić własne ustalenia. Policjanci w mieszkaniu zatrzymali kompletnie zaskoczonego ich wizytą 26-latka z gminy Dubienka.

Poszukiwany mieszkaniec 26-latek jeszcze tego samego dnia został doprowadzony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie / kp)