Policjanci zatrzymali oszustów i odzyskali sprzęt elektroniczny Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wieruszowscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o liczne oszustwa na szkodę jednej z firm telekomunikacyjnych. Ich łupem padł drogi sprzęt elektroniczny. Policjanci odzyskali znaczą część utraconego mienia. Podejrzani usłyszeli już zarzuty w tej sprawie. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora podejrzani zostali objęci policyjnym dozorem.

8 lutego 2020 roku wieruszowscy policjanci zostali powiadomieni o zawarciu fikcyjnej umowy przez mieszkankę powiatu wieruszowskiego z jedną z firm świadczących usługi telekomunikacyjne. Z zebranych przez kilka miesięcy informacji wynikało, że od października do listopada 2019 roku na terenie Łodzi doszło do szeregu oszustw, polegających na zawieraniu fikcyjnych umów oraz aneksów na świadczenie usług telekomunikacyjnych. W następstwie tych umów pokrzywdzeni obciążani byli opłatami za te świadczenia, z których faktycznie nie korzystali. Policjanci pracując na tą sprawą ustalili również, że sprawcy tych przestępstw, posiadając dostęp do aplikacji i systemów komputerowych, służących do sprzedaży usług telekomunikacyjnych, wprowadzali w błąd pracowników firmy świadczącej takie usługi i w ten nieuprawniony sposób pozyskiwali drogi sprzęt elektroniczny, po znacznie zaniżonych cenach. Straty powstałe w wyniku tej przestępczej działalności, wstępnie oszacowano na ponad 150 tysięcy złotych.

10 lutego 2021 roku kryminalni w ramach działań w tej sprawie, pojechali do Łodzi, gdzie przy współpracy z łódzkimi policjantami przeprowadzili kilkanaście przeszukań u wytypowanych osób, które kupowały nielegalny sprzęt elektroniczny. W wyniku tych działań mundurowi odzyskali utracone telefony, tablety, smartwatche i rutery o wartości ponad 30 tysięcy złotych. Zatrzymali również trzy osoby podejrzewane o te przestępstwa. Byli to mieszkańcy Łodzi, dwie kobiety w wieku 26 i 37 lat oraz 61-letni mężczyzna. Osoby te wspólnie i w porozumieniu prowadziły swój przestępczy proceder.

Podejrzani usłyszeli już ponad 60 zarzutów i decyzją prokuratora zostali objęci policyjnym dozorem. Za przestępstwo oszustwa, grozi gara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu wyjaśniają dalsze okoliczności tej sprawy.

(KWP w Łodzi / mw)