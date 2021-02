Taka inicjatywa i gest może się okazać darem życia Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Dopóki trwać będzie pandemia, dopóty wśród nas będą ludzie wymagający pomocy. Czym jest pomoc drugiemu człowiekowi, my policjanci wiemy z codziennej służby. Tę pomoc ofiarować możemy również oddając osocze.

W piątek (12.02.2021r.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zorganizowany został punkt poboru próbek krwi do badań i kwalifikacji do oddania osocza. Próbki krwi do badań określających zawartość w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa pobierał zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie.

16 lutego 2021 br. od godziny 8.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie przy ul. Malborskiej 2 wszyscy ci, którzy pozytywnie przejdą weryfikację będą mogli oddać osocze. W dzisiejszej akcji wzięło udział blisko 40 policjantów „ozdrowieńców” z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego, którzy wygrali trudną walkę z koronawirusem.

Liczba ponad 80 wszystkich chętnych do oddania osocza przekroczyła możliwości techniczne mobilnego punktu do kwalifikacji do oddania osocza, dlatego 25 lutego br. ponownie odbędzie się zbiórka osocza od ozdrowieńców, którzy spełnią określone warunki. Jakie są to warunki znajdą Państwo na stronie http://rckikol.pl/ozdrowiency-2/

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wraz z Przewodniczącym Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Olsztynie zachęcają policjantów, którzy Covid-19 mają już za sobą do oddania osocza.

(kh)