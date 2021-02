Policjanci ewakuowali mieszkańców płonącego budynku Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj doszło do pożaru budynku w Kamiennej Górze. Jako pierwsi na miejsce przybyli policjanci z tamtejszej komendy. Rozpoczęli od ewakuacji mieszkańców uszkodzonej kamienicy. Z dwóch mieszkań nie udało się samodzielnie wyjść jego lokatorom, w związku z tym, mimo bardzo niebezpiecznej sytuacji i ogromnego zadymienia, jeden z policjantów wyniósł z płonącego mieszkania poszkodowanego mężczyznę. Drugi z mundurowych, znajdując się ze strażakami na wysięgniku, pomagał w ewakuacji kolejnego domownika uwięzionego w lokalu.

Wczoraj, 11.02.2021 r., ok. godz. 21:00 doszło do pożaru budynku wielorodzinnego w Kamiennej Górze. Jako pierwsi na miejscu zjawili się policjanci z tamtejszej komendy sierż. szt. Adam John i mł. asp. Marcin Nieć. Orientując się w sytuacji i widząc szybko postępujący ogień rozpoczęli akcję ewakuowania mieszkańców kamienicy. Niestety dwóm lokatorom nie udało się wyjść o własnych siłach z mieszkania, gdzie wybuchł pożar. I dlatego też jeden z policjantów, pomimo ogromnego zagrożenia i dużego zadymienia w budynku, wyniósł na własnych barkach mężczyznę z płonącego mieszkania. Drugi funkcjonariusz natomiast pomagał strażakom na wysięgniku dostać się do kolejnego z poszkodowanych, który próbował złapać powietrze opierając się o parapet okna.

Na szczęście pożar został ugaszony i nikt nie odniósł zagrażających życiu obrażeń. Policjantom w wyniku tych działań została udzielona pomoc medyczna, ale nic poważnego im się nie stało. Dwaj mieszkańcy, którym pomogli policjanci, zostali przewiezieni do szpitala.

(KWP we Wrocławiu / mw)