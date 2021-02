Miły gest od mieszkanki miejscowości oddalonej o 400 km

Cieszy nas fakt, że informacja dotycząca przygotowanego przez policjantów z Ostrołęki kalendarza charytatywnego wspierającego dzieci wymagające opieki rozeszła się po terenie całego kraju. Dowodem tego jest miły gest, który nadesłała do ostrołęckiej jednostki mieszkanka Ostrowa Wielkopolskiego, do której również trafił kalendarz. Oprócz życzeń Pani o dużym sercu wysłała także słodkości dla dzieci, które wystąpiły w kalendarzu. Dziękujemy za tak serdeczny gest. Zachęcamy do nabycia ostatnich sztuk kalendarza.