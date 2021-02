Kolejne zatrzymania w środowisku pseudokibiców związane z przestępczością narkotykową Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców KWP w Łodzi przy ścisłej współpracy z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym i Prokuraturą Okręgową zatrzymali cztery osoby podejrzane o posiadanie i wprowadzanie do obrotu środków odurzających. Jedna z nich już została tymczasowo aresztowana. Kryminalni zabezpieczyli blisko 2 kilogramy narkotyków.

Sprawa miała swój początek pod koniec czerwca 2020 roku. Wówczas w ręce policjantów wpadł 55-letni diler, u którego funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 6 kilogramów amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany. To jednak nie był koniec działań. Policjanci cały czas gromadzili materiał dowodowy i przeprowadzali kolejne realizacje. We wrześniu 2020 wpadło 5 osób, które po usłyszeniu zarzutów zostały tymczasowo aresztowane. W grudniu ubiegłego roku w rękach kryminalnych znalazło się kolejnych 7 osób, które również usłyszały zarzuty związane z przestępczością narkotykową. Mimo że rok kalendarzowy dobiegł końca, to ustalenia funkcjonariuszy się nie zakończyły. 9 i 10 lutego 2021 roku policjanci przystąpili do kolejnych działań. Wspólnie policjantami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pojawili się na kolejnych 4 adresach. Zatrzymali tam osoby w wieku od 33 do 53 lat. U najstarszego z mężczyzn, który jest ściśle związany ze środowiskiem pseudokibiców, policjanci zabezpieczyli ponad 1,8 kilograma mdma, a także marihuanę. Usłyszał on zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, a także wprowadzania ich do obrotu. Decyzją sądu już został tymczasowo aresztowany.Tego rodzaju przestępstwo zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności. Pozostali zatrzymani odpowiedzą za posiadanie narkotyków. Ustawa za te przestępstwa przewiduje odpowiedzialność karną w wymiarze 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma nadal charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

(KWP w Łodzi / kp)