Policjanci zabezpieczyli 27 litrów płynnej amfetaminy

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 39-latka podejrzewanego o wytwarzanie narkotyków. Podczas akcji policjanci zabezpieczyli między innymi płynną amfetaminę oraz kilogram kokainy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków przekracza 4.5 mln zł. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Praca operacyjna policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku doprowadziła do zatrzymania 39-letniego mieszkańca Gdańska. Policjanci mieli informację, że mężczyzna może posiadać broń palną, dlatego do działań zaangażowano policyjnych kontrterrorystów. Do zatrzymania doszło przed mieszkaniem 39-latka, mężczyzna wsiadł do samochodu i na widok policjantów próbował uciekać. Policjanci, chcąc unieruchomić pojazd oddali strzały z broni gładkolufowej w koła pojazdu. Po unieruchomieniu auta mężczyzna został zatrzymany.

Policjanci weszli do mieszkania mężczyzny, gdzie magazynowane miały być narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli tam 27 litrów płynnej najprawdopodobniej amfetaminy (środki w trakcie badań laboratoryjnych) oraz kilogram kokainy.

Z 27 litrów płynnej amfetaminy, można by uzyskać nawet 120 kg gotowego narkotyku. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków oszacowana została na 4 mln 690 tys. zł.

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości narkotyków. Za tego typu przestępstwo grozi kara od 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku / kp)