Policjanci zatrzymali kolejne osoby w związku z napadem na lombard Data publikacji 12.02.2021 Policjanci z VIII Komisariatu KMP w Łodzi zatrzymali kolejne dwie osoby podejrzane o udział w organizacji rozboju, w jednym z łódzkich lombardów. Kilka dni wcześniej w ręce funkcjonariuszy Policji wpadł 47-letni wykonawca przestępczego przedsięwzięcia oraz 31-letni paser.

29 stycznia 2021 roku około godziny 17.00 do lombardu znajdującego się w dzielnicy Łódź-Górna wszedł mężczyzna w średnim wieku. Trzymanym w ręku przedmiotem przypominającym broń zagroził ekspedientce zmuszając ją do wydania złotej biżuterii. W efekcie pracy kryminalnych z VIII Komisariatu KMP w Łodzi 47-latek został bardzo szybko zatrzymany. Policjanci wkroczyli do mieszkania mieszącego się na jednym z łódzkich osiedli. Podejrzany zaskoczony niespodziewaną wizytą mundurowych, potwierdził fakt udziału w przestępczym procederze oraz wydał policjantom przedmiot o wyglądzie broni, który posłużył do popełnienia przestępstwa.

Działania śledczych doprowadziły również do ustalenia pasera, który nabył mienie pochodzące z przestępstwa. Podejrzani usłyszeli zarzuty, odpowiednio rozboju popełnionego w warunkach recydywy oraz paserstwa umyślnego. Dalsze czynności pozwoliły na wytypowanie dwóch kolejnych sprawców z kryminalną przeszłością podejrzanych o udział w zorganizowaniu przestępstwa. Mężczyźni w wieku 54 i 59 lat zostali zatrzymani przez policjantów 10 lutego 2021 roku. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, zatrzymani dostarczyli wykonawcy napadu na lombard środek transportu oraz broń. Następnie, bezpośrednio po popełnieniu rozboju, zawieźli 47-latka do pasera, któremu sprzedali kosztowności. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży biżuterii zostały podzielone między troje podejrzewanych.

Mężczyźni usłyszeli prokuratorskie zarzuty dotyczące współudziału w rozboju z niebezpiecznym narzędziem, za co grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Straszy z nich odpowiadać będzie w warunkach recydywy.

(KWP w Łodzi / mw)