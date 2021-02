Rady dla turystów wybierających się góry Data publikacji 12.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Z uwagi na zwiększony ruch pojazdów w kierunku Podhala i weekendowe plany wypoczynku w tym miejscu prezentujemy porady dotyczące bezpiecznego dojazdu i wypoczynku w górach.

Wraz z otwarciem hoteli i stoków narciarskich na drogach Podhala od samego rana panuje wzmożony ruch. Doszło również do kilku na szczęście niegroźnych zdarzeń drogowych. Apelujemy do osób wybierających się na wypoczynek w górach o ostrożną i bezpieczną jazdę. Boczne drogi pokryte są śniegiem, co dodatkowo utrudnia jazdę. Pamiętajmy, aby przed wyjazdem odpowiednio przygotować samochód do podróży w zimowych warunkach. W rejonach górskich drogi są kręte z mniejszymi lub większymi wzniesieniami, co w warunkach zimowych może bardzo utrudniać jazdę. Wystarczy jeden kierowca, który nie będzie potrafił pokonać podjazdu i zator drogowy pewny. Analogicznie sytuacja wygląda na drogach dojazdowych do stacji narciarskich. Tam również bardzo często dochodzi do kolizji na parkingach i zatorów drogowych spowodowanych przez kierowców, którzy przyjechali na letnich oponach. Warto zaopatrzyć pojazd w linę holowniczą, łopatkę do odśnieżania, kamizelkę odblaskową i łańcuchy śniegowe, które znacznie ułatwiają jazdę na ośnieżonej drodze. Zakładanie łańcuchów jest obowiązkowe gdy napotykamy znak C-18 a podczas opadów śniegu występują trudności poruszania się pojazdów. Tabliczka pod znakiem informuje także jakich kategorii pojazdów nakaz dotyczy. Warto dodać, że znak ten wymusza na kierującym autem założenie łańcuchów na co najmniej dwóch kołach napędowych. Kierowca, który zignoruje znak C-18 i na zaśnieżonej jezdni nie założy łańcuchów w swoim pojeździe, może zapłacić 200 zł mandatu i zarobić jeden punkt karny, a nawet liczyć się może z zakazem dalszej jazdy do czasu poprawy warunków.

Apelujemy, aby podczas powrotów z wypoczynku w górach wybierać również alternatywne drogi dojazdów do domu nie tylko drogami krajowymi, ale również przez inne drogi wojewódzkie. Spowoduje to rozładowanie korków, które w przeszłości wydłużały drogę powrotną nawet o kilkanaście godzin.

Obecnie warunki do jazdy na nartach są bardzo dobre. Pamiętajmy, że ta forma spędzania czasu oprócz przyjemności i dobrej zabawy niesie za sobą również zagrożenia. Na stokach także dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Uczestnicy zabaw i wypoczynku stają się ofiarami nie tylko nieszczęśliwych wypadków, ale również przestępstw i wykroczeń. Dlatego przypominamy, aby odpowiednio zabezpieczyć swój sprzęt i wartościowe przedmioty przed kradzieżą.

Jednocześnie przypominamy, że odczuwalna temperatura w wyższych partiach gór jest zdecydowanie niższa. Dlatego prosimy o rozwagę i odpowiednie przygotowanie się przed wyjściem w góry. Zimą odpowiedni ubiór i obuwie to podstawa, aby wspomnienia z wyjazdu były tylko przyjemne. Ostatnio modne stało się morsowanie, nie tylko w zimnej wodzie, czy w śniegu, ale poprzez wędrówki w wyższe partie gór bez kompletnego ubioru. Pamiętajmy, że taka forma spędzania wolnego czasu wymaga odpowiedniego przygotowania i nigdy nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje na niskie temperatury i często silne wiatry.

(KWP w Krakowie)