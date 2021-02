Policjantem jest się zawsze! Goleniowski funkcjonariusz w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego po narkotykach oraz z zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 13.02.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Sierż. Artur Michalski po raz kolejny udowodnił, że służbę w Policji i słowa roty ślubowania traktuje poważnie. Policjant goleniowskiej patrolówki w czasie wolnym od służby zatrzymał kierującego Roverem, który posiadał aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i znajdował się pod wpływem środków odurzających.

W ubiegłą środę (10.02.2021 r.) przed godz. 15:00 sierż. Artur Michalski z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie w czasie wolnym od służby, na ul. Dworcowej w Nowogardzie zauważył kierującego pojazdem marki Rover, którego znał z wcześniejszych interwencji. Policjant pamiętał, że mężczyzna posiada aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi i może kierować samochodem pod wpływem środków odurzających. Policjant niezwłocznie zatrzymał kierowcę, po czym na miejsce interwencji wezwał do pomocy umundurowany patrol.

Po sprawdzeniu uprawnień kierującego, okazało się, że posiada on aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo badanie mężczyzny wykazało, że znajduje się on pod wpływem środków odurzających. Teraz o losie mężczyzny zadecyduje sąd. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5.

(KWP w Szczecinie / wsz)